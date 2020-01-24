В Казани на проспекте Ямашева столкнулись два трамвая: пострадали два пассажира

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:18:40+03:00

С места аварии они были доставлены в больницу

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Столкновение двух трамваев произошло 23 января в 5.58 напротив дома №34 по проспекту Ямашева в Московском районе столицы Татарстана. Как успели установить сотрудники ГИБДД, перед светофором на "красный" стоял трамвай маршрута №5, когда в него сзади врезался другой вагон.

На момент столкновения в салоне первого трамвая находились три пассажира, а во втором - два.

- В результате аварии травмы получили два пассажира первого трамвая - они с травмами головы и ног были доставлены в больницу, - сообщили в ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU