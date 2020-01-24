В Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:39:30+03:00

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Эти выходные для ряда жителей Вахитовского района Казани ознаменуется «засухой» - им почти на сутки отключат воду.

Так, из-за ремонта на коммунальных сетях ее не будет с 9.00 25 января до 6.00 26 января по адресам: ул.Бутлерова, четные номера домов с №2 по №40/11, нечетные номера домов с №1 по №45, ул.Гоголя, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а корп.1, 4/1, 5, 7а, ул.Горького, 4, 4а, 6 корп.1, 6а корп.1, 8/9, 10, 10а (спорткомплекс «Динамо»), 16/7 (гимназия №3), 22/26, 24, ул.Муштари, 1/65, 5, 6 (школа №18), 6а, 7, 8, 8/45, 9, 9 корп.1, 9б, 9в, 9е, 10, 11, 11 корп.1, 11а, 11в, 11/40, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13 лит.А, 13б, 13в, 13д, 14, 14в, 15, 15а, 16, 16/1, 17, 19, 19а, 19 корп.1, 20, 21, 22, 24, 26/22, ул.Низенькая, 3, 4, 5а, 7, ул.Овражная, 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18а, 19, 20, 23, ул.Пушкина, четные номера домов с №8 по №52/2, нечетные номера домов – №21, 23, 25, ул.Толстого, 7/47, 15 (КНИТУ-КАИ), ул.Ульянова-Ленина, четные номера домов с №16 по №60, нечетные номера домов с №19 по №65, ул.Щапова, все дома, кроме №28/5, 41а, 43, ул.Щепкина, четные номера домов с №10 по №44, нечетные номера домов с №9 по №21, а также во всех домах, расположенных по улицам: Галактионова, Катановский переулок, Кочетов переулок, Маяковского, Некрасова и Профессорский переулок.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU