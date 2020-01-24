В Казани пожарные вынесли из горящей многоэтажки двух женщин

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:04:16+03:00

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В эту пятницу, 24 января, в 7.51 в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме №2 на улице Ленская. На место происшествия тут же прибыли пожарные.

Им удалось вынести из горящего дома двух женщин, они были без сознания. Пострадавших тут же передали бригаде «скорой». Сейчас за их жизнь борются врачи.

В течение 20 минут с момента поступления сообщения пожар удалось потушить – горели вещи в квартире на втором этаже.

- Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU