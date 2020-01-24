2020-01-24T09:04:16+03:00
Происшествия

В Казани пожарные вынесли из горящей многоэтажки двух женщин

Их в бессознательном состоянии передали медикам «скорой»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В эту пятницу, 24 января, в 7.51 в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме №2 на улице Ленская. На место происшествия тут же прибыли пожарные.

Им удалось вынести из горящего дома двух женщин, они были без сознания. Пострадавших тут же передали бригаде «скорой». Сейчас за их жизнь борются врачи.

В течение 20 минут с момента поступления сообщения пожар удалось потушить – горели вещи в квартире на втором этаже.

- Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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