2020-01-24T08:33:08+03:00
Общество

Следователи проверят Минздрав Чувашии, который не выдал больным детям жизненно важный препарат «спинраза»

Только после того, как на ведомство обратили внимание правоохранители, там пообещали предоставить данное лекарство
Олег ЛУГОВОЙ
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По итогам проверки следователи решат возбуждать ли в отношении чиновников уголовное дело или нет.По итогам проверки следователи решат возбуждать ли в отношении чиновников уголовное дело или нет.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Две семьи, в которых воспитываются тяжелобольные дети – 9-ти и 6-ти месячные мальчики, довольно давно обратились в Минздрав Чувашии на получение дорогостоящего и жизненно важного для младенцев препарата «спинраза». Вот только в ведомстве явно не спешили идти родителям на встречу.

Из-за этого появилась серьезная угроза здоровью и жизни детей, посчитали в СУ СКР Чувашии и собрались провести по данному факту доследственную проверку. Как только это произошло, в республиканском Минздраве тут же пообещали, что в ближайшее время выдадут семьям положенный препарат.

- По факту необеспечения министерством закупки препарата «спинраза» будет проведена проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям либо бездействию сотрудников указанного ведомства, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

По окончанию проверки примут решение о возбуждении или не возбуждении в отношении чиновников уголовного дела.

Отметим, что не так давно «спинраза» вообще не продавался в России. Данное лекарство в стране зарегистрировали лишь в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Следователи проверят Минздрав Чувашии, который не выдал больным детям жизненно важный препарат «спинраза»
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