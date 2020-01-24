Следователи проверят Минздрав Чувашии, который не выдал больным детям жизненно важный препарат «спинраза»
Две семьи, в которых воспитываются тяжелобольные дети – 9-ти и 6-ти месячные мальчики, довольно давно обратились в Минздрав Чувашии на получение дорогостоящего и жизненно важного для младенцев препарата «спинраза». Вот только в ведомстве явно не спешили идти родителям на встречу.
Из-за этого появилась серьезная угроза здоровью и жизни детей, посчитали в СУ СКР Чувашии и собрались провести по данному факту доследственную проверку. Как только это произошло, в республиканском Минздраве тут же пообещали, что в ближайшее время выдадут семьям положенный препарат.
- По факту необеспечения министерством закупки препарата «спинраза» будет проведена проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям либо бездействию сотрудников указанного ведомства, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
По окончанию проверки примут решение о возбуждении или не возбуждении в отношении чиновников уголовного дела.
Отметим, что не так давно «спинраза» вообще не продавался в России. Данное лекарство в стране зарегистрировали лишь в августе 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU