В Казани по делу о взятке на 8,5 миллионов рублей арестован гаишник
По решению Ново-Савиновского районного суда сотрудника ГИБДД Казани Ильназа Ахметзянова отправили под арест на два месяца. Его подозревают в том, что он выступил посредником при передачи крупных взяток.
Ахметзяновым правоохранители заинтересовались во время расследования другого уголовного дела, о мошенничестве мирового судьи Кировского райсуда Зиганшиной. По версии следствия, в сентябре 2017 года через подругу Ахметзянов пообещал ей помочь избежать возбуждения уголовного дела. Цена вопроса - 5 миллионов рублей. Но обещания не исполнил - женщину осудили на четыре года лишения свободы.
Второй эпизод, который вменяется Ахметзянову, произошел в марте и апреле 2016 года, когда он уже другой женщине за семь миллионов рублей пообещал решить вопрос с возвращением арестованного имущества и не привлечении ее к уголовной ответственности. Утверждается, что он от нее получил 3,5 миллиона рублей, но так же ничем в итоге и не помог. К слову, Ахметзянов своей вины в перечисленном не признает.
ИСТОЧНИК KP.RU