В Казани по делу о взятке на 8,5 миллионов рублей арестован гаишник

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:47:34+03:00

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По решению Ново-Савиновского районного суда сотрудника ГИБДД Казани Ильназа Ахметзянова отправили под арест на два месяца. Его подозревают в том, что он выступил посредником при передачи крупных взяток.

Ахметзяновым правоохранители заинтересовались во время расследования другого уголовного дела, о мошенничестве мирового судьи Кировского райсуда Зиганшиной. По версии следствия, в сентябре 2017 года через подругу Ахметзянов пообещал ей помочь избежать возбуждения уголовного дела. Цена вопроса - 5 миллионов рублей. Но обещания не исполнил - женщину осудили на четыре года лишения свободы.

Второй эпизод, который вменяется Ахметзянову, произошел в марте и апреле 2016 года, когда он уже другой женщине за семь миллионов рублей пообещал решить вопрос с возвращением арестованного имущества и не привлечении ее к уголовной ответственности. Утверждается, что он от нее получил 3,5 миллиона рублей, но так же ничем в итоге и не помог. К слову, Ахметзянов своей вины в перечисленном не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU