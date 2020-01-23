В Марий Эл ищут пропавшую два дня назад пенсионерку

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:22:45+03:00

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В Марий Эл идут активные поиски 66-летней Галины Лепиловой (Сколовой). Женщина ушла из дома в поселке Медведево 21 января, но обратно так и не вернулась. Ее родные отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Галина ростом около 168 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы до плеч и серые глаза. На момент пропажи на ней было сиреневое пальто до колен, коричневая вязаная шапка, черные брюки и черные сапоги.

Всех, кто видел Галину Лепилову, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU