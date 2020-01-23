В Марий Эл зеки в колонии строгого режима начали делать школьные пеналы
В исправительной колонии строгого режима №3 открылся новый участок. Там зеки будут пластиковые пеналы для школьников и студентов.
- Заинтересованный в организации нового вида производства заказчик предоставил учреждению необходимое оборудование и сырье, организовал обучение будущих работников тонкостям технологического процесса, - отмечает пресс-служба УФСИН Марий Эл.
Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл
Сейчас на участке работают всего 3 человека. Предполагается, что в месяц они будут делать до 30 тысяч пеналов. В будущем цех планируется расширить, а его мощность увеличить в два раза.
Первую партию пеналов уже отправили заказчику. Сообщается, что он доволен их качеством.
ИСТОЧНИК KP.RU