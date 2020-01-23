В Марий Эл зеки в колонии строгого режима начали делать школьные пеналы

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:46:18+03:00

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В исправительной колонии строгого режима №3 открылся новый участок. Там зеки будут пластиковые пеналы для школьников и студентов.

- Заинтересованный в организации нового вида производства заказчик предоставил учреждению необходимое оборудование и сырье, организовал обучение будущих работников тонкостям технологического процесса, - отмечает пресс-служба УФСИН Марий Эл.

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

Сейчас на участке работают всего 3 человека. Предполагается, что в месяц они будут делать до 30 тысяч пеналов. В будущем цех планируется расширить, а его мощность увеличить в два раза.

Первую партию пеналов уже отправили заказчику. Сообщается, что он доволен их качеством.

ИСТОЧНИК KP.RU