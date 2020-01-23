В 2019 году жители Марий Эл чаще всего выбирали профессии врача, инженера и пристава

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:01:43+03:00

Всего в прошлом году работодатели подали 15,7 тысяч объявлений о вакансиях. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Не менее востребованы в республике были и вакансии страховых агентов и менеджеров

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В 2019 году в Марий Эл самыми востребованными профессиями стали врачи, инженеры и судебные приставы. Далее идут страховые агенты и менеджеры.

Соискатели же без специального образования чаще всего выбирали вакансии уборщиков, подсобных и кухонные рабочих, грузчиков и разнорабочих.

Всего же в прошлом году работодатели подали 15,7 тысяч объявлений о вакансиях. В итоге на каждую из них в республике в среднем по статистике приходилось 0,4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU