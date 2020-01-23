В Ульяновске антимонопольщикам не понравилась реклама концерта панк-рок группы «Порнофильмы»
Жительница Ульяновска пожаловалась местным антимонопольщикам на рекламу концерта панк-рок группы «Порнофильмы», которая была установлена в одном из развлекательных комплексов города. Она отметила, что на постере написано называние коллектива, но не указано, что это – музыкальная группа.
- Содержащееся в рекламе название группы, характеризующее фильмы для взрослых, без указания объекта рекламирования, то есть самой панк-рок-группы, вводит потребителей данной рекламы в заблуждение, - отмечает УФАС Ульяновской области.
Кроме того, на постере были указаны разные знаки информационной продукции – «12+» и «18+».
В итоге антимонопольщики возбудили дело по факту нарушения закона «О рекламе».
ИСТОЧНИК KP.RU