В Ульяновске антимонопольщикам не понравилась реклама концерта панк-рок группы «Порнофильмы»

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:12:37+03:00

Дело в том, что название коллектива на постере вводило горожан в заблуждение

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Жительница Ульяновска пожаловалась местным антимонопольщикам на рекламу концерта панк-рок группы «Порнофильмы», которая была установлена в одном из развлекательных комплексов города. Она отметила, что на постере написано называние коллектива, но не указано, что это – музыкальная группа.

- Содержащееся в рекламе название группы, характеризующее фильмы для взрослых, без указания объекта рекламирования, то есть самой панк-рок-группы, вводит потребителей данной рекламы в заблуждение, - отмечает УФАС Ульяновской области.

Кроме того, на постере были указаны разные знаки информационной продукции – «12+» и «18+».

В итоге антимонопольщики возбудили дело по факту нарушения закона «О рекламе».

ИСТОЧНИК KP.RU