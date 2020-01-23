2020-01-23T14:48:12+03:00
Происшествия

В Татарстане за взятки на экзаменах задержали трех сотрудников ГИБДД

В их числе и начальник Арского регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции республики
Лика ИСАЕВА
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Полицейских задержали с поличным.Полицейских задержали с поличным.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, 22 января в Арске с поличным были задержаны три сотрудника районного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Татарстана. Это начальник МРЭО и два инспектора.

По предварительным данным, они организовали тот еще бизнес - за взятки помогали сдать экзамены на водительские права. Детали этого громкого скандала официально пока не разглашаются, но по словам источника, задержанные занимались этим с сентября по декабрь 2019 года. Деньги передавались им через посредников.

Напомним, что в 2017 году с должности начальника ГИБДД Арска был снят Ильдар Нотфуллин. Служебная проверка выяснила, что он передал пароль от системы фиксации правонарушений подчиненным, а те за взятки от водителей стирали их данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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