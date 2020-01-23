Насмерть забил сковородой: в Чувашии ревнивца приговорили к колонии строгого режима

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:07:09+03:00

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30-летнего жителя города Шумерля суд признал виновным в гибели возлюбленной. Было доказано, что вечером 28 августа прошлого года мужчина по пьяни устроил в квартире своей 27-летней сожительницы сцену ревности. На этой почве он жестоко избил находившегося там 52-летенего соседа. Последний спасаясь сбежал, но местный «отелло» догнал его и опять избил. В этот раз уже сковородой. Сосед смог закрыться в своей квартире, а ревнивец вернулся к объекту своей страсти. Он нанес девушке не менее 30 ударов руками и ногами, а также той самой сковородой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления.

- В итоге за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, мужчину приговорили к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Дело в том, что осужденного ревнивца в марте 2019 года арестовали на 10 суток за избиение.

ИСТОЧНИК KP.RU