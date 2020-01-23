Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2020 год в республике годом татарского языка

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:06:10+03:00

Такое решение приняли имамы-мухтасибы и казыи во время пленума муфтията Татарстана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с этим деятельность в мечетях будет строится с учетом популяризации национального духовного наследия

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Муфтият Татарстана принял решение объявить 2020 год в регионе годом татарского языка. Это было сделано имамами-мухтасибами и казыями во время пленума Духовного управление мусульман (ДУМ) республики.

Так, деятельность ДУМ Татарстана и ее организаций в текущем году будет выстроена с учетом задач по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, популяризации татарского духовного наследия, сохранению национальной идентичности и воспитанию национального самосознания среди соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU