Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2020 год в республике годом татарского языка
В связи с этим деятельность в мечетях будет строится с учетом популяризации национального духовного наследия
Такое решение приняли имамы-мухтасибы и казыи во время пленума муфтията Татарстана.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Муфтият Татарстана принял решение объявить 2020 год в регионе годом татарского языка. Это было сделано имамами-мухтасибами и казыями во время пленума Духовного управление мусульман (ДУМ) республики.
Так, деятельность ДУМ Татарстана и ее организаций в текущем году будет выстроена с учетом задач по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, популяризации татарского духовного наследия, сохранению национальной идентичности и воспитанию национального самосознания среди соотечественников.
ИСТОЧНИК KP.RU