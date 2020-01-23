В Казани пройдет рейд Госавтоинспекции по автобусам

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:26:49+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана в пятницу, 24 января, проведут профилактическое мероприятие. С 14.00 до 17.00 в Кировском районе Казани сплошным проверкам подвергнутся автобусы, осуществляющие регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

Самое пристальное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят водителям этих автобусов. Будут приниматься наказаны те, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров, управляет автомобилями без водительских удостоверений, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями. Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД России в установленные законом сроки.

- Если выяснится, что автобус вышел в рейс неисправным, то будут предприняты меры по запрещению их эксплуатации, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU