22 Янв. 2020 2020-01-22T14:13:29+03:00

Соответствующую эстафету он передал татарской диаспоре в Казахстане [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент Татарстана принял вызов акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Он передал главе региона эстафету челенджа #abai175. Суть его состоит в прочтении отрывка из стихотворения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

Видео с прочтением стихотворения Рустам Минниханов опубликовал на своих соцстраницах. После эстафету он передал татарской диаспоре в Казахстане.

rusminnikhanov Президент Татарстана Рустам Минниханов прочитал на казахском языке стихотворение Абая Кунанбаева

Отметим, что в 2020 году отмечается 175-летние поэта Абая Кунанбаева. Его считают основоположником казахской письменной литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU