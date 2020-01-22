Президент Татарстана Рустам Минниханов прочитал на казахском языке стихотворение Абая Кунанбаева
Соответствующую эстафету он передал татарской диаспоре в Казахстане [видео]
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Президент Татарстана принял вызов акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Он передал главе региона эстафету челенджа #abai175. Суть его состоит в прочтении отрывка из стихотворения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.
Видео с прочтением стихотворения Рустам Минниханов опубликовал на своих соцстраницах. После эстафету он передал татарской диаспоре в Казахстане.
Президент Татарстана Рустам Минниханов прочитал на казахском языке стихотворение Абая Кунанбаева
Отметим, что в 2020 году отмечается 175-летние поэта Абая Кунанбаева. Его считают основоположником казахской письменной литературы.
ИСТОЧНИК KP.RU