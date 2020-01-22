2020-01-22T16:28:48+03:00
Общество

В Казани тяжелобольные дети смогут снегокаты на прокат бесплатно брать

Такие пункты появятся в Горкинско-Ометьевском лесу и у ДК Химиков
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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С 27 января в Казани будет организован бесплатный прокат специальных снегокатов для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Пункты выдачи появятся в Горкинско-Ометьевском лесу (3 снегоката) и у Дворца культуры Химиков (2 снегоката).

Прокат в Горкинско-Ометьевском лесу будет работать по будням с 10.00 до 19.00 и по выходным с 9.00 до 19.00. У ДК Химиков же взять снегокат можно будет с 10.00 до 20.00 с понедельника по четверг, с 10.00 до 23.00 в пятницу, с 9.00 до 23.00 в субботу и с 9.00 до 22.00 в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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