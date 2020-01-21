В 2019 году жители Татарстана взяли ипотечных кредитов на 75,4 миллиарда рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:04:36+03:00

С января по ноябрь 2019 года жители Татарстана взяли 38,9 тысяч ипотечных на квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместе с тем в республике снизилась доля просроченной задолженности по таким договорам

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С января по ноябрь 2019 года жители Татарстана взяли в банках 38,9 тысячи ипотечных кредитов. Речь идет о сумме в 75,4 миллиарда рублей. Такие данные приводит Национальный банк республики.

Отмечается также, что средневзвешенная ставка здесь составила 9,12% годовых. А портфель ипотечного кредитования за 11 месяцев 2019 года "разбух" до 209,3 миллиарда рублей, что на 17,5% больше, чем в 2018-ом.

Специалисты считают, что рост ипотечных кредитов связан с замедлением инфляции и смягчением денежно-кредитной политики.

Кроме того, доля просроченной задолженности по ипотеке в Татарстане снизилась и на 1 декабря прошлого года составила 0,65%. В 2018 году этот показатель находился на отметке 0,70%.

ИСТОЧНИК KP.RU