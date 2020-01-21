2020-01-21T17:31:27+03:00
Общество

В Чувашии пристав лишилась работы за то, что «простила» долги людям

Женщину также оштрафовали
Олег ЛУГОВОЙ
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Суд прекратил ее уголовное дело.Суд прекратил ее уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-пристава-исполнителя Комсомольского района Чувашии обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Было установлено, что в октябре-декабре 2018 года, работая судебным исполнителем занесла в служебную базу данные о том, что ряд местных жителей расплатился по своим долгам полностью. Хотя это было не так. Тем не менее приставу удалось на основании сделанного вынести постановления об окончании исполнительных производств. Когда все вскрылось, в отношении женщины возбудили уголовное дело и уволили.

- Поскольку бывший пристав-исполнитель не судима и ей инкриминировалось преступление средней тяжести, то уголовное дело по ее ходатайству прекращено с назначением ей штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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