Татарстану на установку дорожных знаков на русском и татарском языках нужно около 191 миллиона рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:30:15+03:00

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В этот вторник в Казани прошло заседание Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при местном Кабмине.

На нем, в частности, зашла речь и дорожных знаках - сейчас в регионе из почти 12 000 около 8 000 выполнены на татарском и русских языках.

А, по словам главы Минтранса Татарстана Ленара Сафина, на данный момент на двухязычные нужно поменять 5 000 указателей. На это, предварительно, потребуется 191 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU