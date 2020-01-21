Татарстану на установку дорожных знаков на русском и татарском языках нужно около 191 миллиона рублей
Речь идет о замене 5 000 указателей
Данная сумма пока предварительная.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В этот вторник в Казани прошло заседание Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при местном Кабмине.
На нем, в частности, зашла речь и дорожных знаках - сейчас в регионе из почти 12 000 около 8 000 выполнены на татарском и русских языках.
А, по словам главы Минтранса Татарстана Ленара Сафина, на данный момент на двухязычные нужно поменять 5 000 указателей. На это, предварительно, потребуется 191 миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU