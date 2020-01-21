2020-01-21T16:09:31+03:00
Спорт

В первых Играх стран СНГ примут участие 38 татарстанских спортсменов

Состязания пройдут в Казани с конце августа 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди прочего спортсмены будут соревноваться в борьбе на поясах.Среди прочего спортсмены будут соревноваться в борьбе на поясах.Фото: Александр ЧЕРНОВ
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С 20 по 27 августа в Казани пройдут первые Игры стран СНГ. В соревнованиях примут участие 38 спортсменов из Татарстана. Также на мероприятии будут работать местные судьи. Об этом во вторник, 21 января, на брифинге журналистам сообщил первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Отметим, Игры стран СНГ будут включать в себя соревнования по 19 видам спорта. Среди них: самбо, бокс, спортивная борьба, корэш, фехтование, каратэ, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, танцы и шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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