В первых Играх стран СНГ примут участие 38 татарстанских спортсменов

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:09:31+03:00

Среди прочего спортсмены будут соревноваться в борьбе на поясах. Фото: Александр ЧЕРНОВ

Состязания пройдут в Казани с конце августа 2020 года

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С 20 по 27 августа в Казани пройдут первые Игры стран СНГ. В соревнованиях примут участие 38 спортсменов из Татарстана. Также на мероприятии будут работать местные судьи. Об этом во вторник, 21 января, на брифинге журналистам сообщил первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

Отметим, Игры стран СНГ будут включать в себя соревнования по 19 видам спорта. Среди них: самбо, бокс, спортивная борьба, корэш, фехтование, каратэ, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, танцы и шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU