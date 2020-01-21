В первых Играх стран СНГ примут участие 38 татарстанских спортсменов
С 20 по 27 августа в Казани пройдут первые Игры стран СНГ. В соревнованиях примут участие 38 спортсменов из Татарстана. Также на мероприятии будут работать местные судьи. Об этом во вторник, 21 января, на брифинге журналистам сообщил первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.
Отметим, Игры стран СНГ будут включать в себя соревнования по 19 видам спорта. Среди них: самбо, бокс, спортивная борьба, корэш, фехтование, каратэ, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, танцы и шахматы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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