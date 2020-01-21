2020-01-21T13:59:56+03:00
Общество

В Казани вандалы больше всего невзлюбили знаки пешеходного перехода и «стрелка»

Всего с начала 2020 года в городе пришлось отремонтировать 272 дорожных указателя
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Как подсчитали специалисты автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Казани, с начала 2020 года, в том числе и из-за вандалов, пришлось отремонтировать 272 дорожных знака на 13 улицах города: Альберта Камалеева, Патриса Лумумбы, Пушкина, Гоголя, Шуртыгина, Челюскина, Миля, Амирхана, Беломорская, Журналистов, Карла Маркса, Бутлерова и Шаляпина.

При этом в АСУДД отмечают, что в Казани вандалы невзлюбили именно знаки пешеходного перехода и «стрелка».

Также они изрисовали граффити 14 шкафов дорожного контроля. Пришлось их снова красить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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