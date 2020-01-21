Из-за аномального тепла в Йошкар-Оле начали ремонтировать дороги уже в январе

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:16:40+03:00

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Во вторник, 20 января, в Йошкар-Оле раньше срока начался сезон ямочного ремонта дорог. Причина этого – аномально теплая погода и отсутствие сильных осадков.

- Сегодня ночью проводились работы на перекрестках Гагарина и Успенской, Советской и Красноармейской, а также на улицах Волкова и Эшкинина, на Центральном мосту и Царьградском проспекте было уложено 6,3 тонн литого асфальта, - отмечает пресс-служба мэрии города.

Известно, что ремонтные работы будут проводиться каждую ночь, пока это позволяет погода.

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

ИСТОЧНИК KP.RU