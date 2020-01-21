В 2019 году Татарстан привлек в основной капитал 640 миллиардов рублей инвестиций

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:06:15+03:00

Большая часть полученных денег была направлена на развитие обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, а также на добычу полезных ископаемых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Стало известно, что в 2019 году Татарстан увеличил объем привлеченных в основной капитал инвестиций до 640 миллиардов рублей. По данному показателю республика заняла пятое место среди регионов России. Об этом было объявлено на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Большая часть из озвученной суммы была направлена на развитие обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, а также на добычу полезных ископаемых, строительство, образование и здравоохранение. Также потратились на культурную, спортивную, социальную и научную деятельности.

Отметим, что лидером в прошлом году в Татарстане по объему иностранных инвестиций стали Набережные Челны.

ИСТОЧНИК KP.RU