В Казани на Вахитовском холме появится торговый центр за 100 миллионов долларов США

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:37:58+03:00

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В Казани на Вахитовском холме, что между улицами Бутлерова и Некрасова, появится новый торговый центр Espace. Его собирается построить турецкая компания, которая вложит в проект 100 миллионов долларов США. Об этом было объявлено на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Общая площадь будущего комплекса составит 74,2 тысячи квадратных метров. Новый торговый центр будет находиться за памятником татарскому революционеру Муллануру Вахитову. При этом расположенная рядом шахматная школа будет сохранена.

ИСТОЧНИК KP.RU