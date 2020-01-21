В Казани из-за пригоревшей еды эвакуировали частный детсад

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:03:02+03:00

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Тревожное сообщение о гари пришло 21 января в 9:42 из частного детского сада в многоэтажке на улице Айдарова в Авиастроительном районе. Сотрудники детского дошкольного учреждения сообщили, что в помещении появился запах горелого, и они сразу вывели 10-х детей на улицу. Также до приезда пожарных из на улицу самостоятельно эвакуировались пятеро сотрудников детсада.

Сотрудники МЧС Татарстана выяснили, что тревогу подняли из-за пригоревшей пищи. Не уследили за приготовлением еды в соседнем центре раннего развития детей, и запах дыма по вентиляции затянуло в частный детский сад.

- После проверки все вернулись в здание, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU