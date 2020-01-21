2020-01-21T12:03:02+03:00
Происшествия

В Казани из-за пригоревшей еды эвакуировали частный детсад

Персонал вывел детей еще до приезда пожарных
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Детсад эвакуировали из-за пригоревшей едыДетсад эвакуировали из-за пригоревшей еды
Изменить размер текста:

Тревожное сообщение о гари пришло 21 января в 9:42 из частного детского сада в многоэтажке на улице Айдарова в Авиастроительном районе. Сотрудники детского дошкольного учреждения сообщили, что в помещении появился запах горелого, и они сразу вывели 10-х детей на улицу. Также до приезда пожарных из на улицу самостоятельно эвакуировались пятеро сотрудников детсада.

Сотрудники МЧС Татарстана выяснили, что тревогу подняли из-за пригоревшей пищи. Не уследили за приготовлением еды в соседнем центре раннего развития детей, и запах дыма по вентиляции затянуло в частный детский сад.

- После проверки все вернулись в здание, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году Татарстан привлек в основной капитал 640 миллиардов рублей инвестиций
22 января в Татарстане ожидается сильная метель с ветром до 20 м/с
По факту вынужденной посадки в Казани самолета с мертвым пассажиром проводится доследственная проверка
В Казани из-за пригоревшей еды эвакуировали частный детсад
"Нефтехимик" расторг контракт с Захарчуком из-за скандального ДТП
В Казани на Вахитовском холме появится торговый центр за 100 миллионов долларов США
Лидером по привлечению иностранных инвестиций в 2019 году в Татарстане стали Набережные Челны
В Йошкар-Оле "Волга" не выбрала дистанцию и влетела под ЗИЛ, пострадал ее пассажир
Жители Чебоксар сдали в зооуголок более 200 новогодних елок
Ряд домов в двух районах Казани 22 января останутся без света
Все играем на Фрэттина: Легионер Ак Барса может набрать 100 очко в КХЛ в матче с Динамо
Каток в казанском парке «Черное озеро» не будет работать до 24 января
В Татарстане «Лада Гранта» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась: один человек погиб
Новым начальником здравоохранения Набережных Челнов стал Александр Николаев
В Татарстане произошел пожар в колледже
Жители Чувашии обязали выплатить 480 тысяч рублей за двух убитых им лосей
В Казани во время пожара погиб пенсионер
В Марий Эл спасли четырех рыбаков, отрезанных на острове водой