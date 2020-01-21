В Казани лихач выехал на встречку и врезался в фуру с прицепом: пострадали четыре человека
20 января в 19.20 на улице Химической в Московском районе столицы Татарстана произошла авария с четырьмя пострадавшими.
Там, по предварительным данным, 29-летний водитель "двенадцатой" превысил скорость и вылетел на встречку. Там его легковушка врезалась в фуру DAF FT XF LOW DECK с прицепом, по управлением 47-летнего мужчины.
На место этой аварии вызывали "скорую". Медики которой диагностировали у водителя легковушки сотрясение головного мозга, а у его пассажиров - 32-летней пассажирки и 9-летнего мальчика травмы головы, у 2-летнего мальчика закрытую травму живота (в момент аварии он находился в детском удерживающем устройстве - Ред.). Всех пострадавших с места ДТП госпитализировали, сообщили в ГИБДД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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