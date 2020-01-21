Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков недоволен тем, что не все городские новостройки имеют площадки для раздельного сбора мусора

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:47:18+03:00

Также Ладыков заметил, что имеющиеся мусорные контейнеры в городских дворах стоят на парковках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На планерке в мэрии Чебоксар сити-менеджер города Алексей Ладыков выразил свое недовольство работой застройщиков. Он отметил, что не все городские новостройки имеют рядом площадки для раздельного сбора мусора.

Также Ладыков заметил, что имеющиеся контейнеры стоят на парковках, в том числе на местах для инвалидов. Сити-менеджер попросил своего заместителя Ивана Кучерявого разобраться с этой проблемой, поговорив с застройщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU