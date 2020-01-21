В Йошкар-Оле "Волга" не выбрала дистанцию и влетела под ЗИЛ, пострадал ее пассажир

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:53:33+03:00

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Не соблюдение скоростного режима и дистанции, как предполагают сотрудники Госавтоинспекции, стало причиной дорожно-транспортного происшествия рано утром 20 января. Там на 6 километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум" в границах Йошкар-Олы 58-летний водитель отечественной легковушки "Волга"врезался во впереди движущийся грузовик ЗИЛ. Отечественным тягачом управлял 33-летний водитель.

- В результате столкновения травмы получила18-летняя пассажир автомашины "Волга", - сообщили в Госавтоинспекции МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU