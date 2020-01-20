Мокрый снег, ветер и гололедица: Какая погода будет в Казани 21 января

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:44:12+03:00

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Во вторник, 21 января, синоптики прогнозируют казанцам облачную погоду, ночью и днем пройдут снег и мокрый снег. Ночью будет дуть северо-западный ветер, днем - юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15 м/с, в отдельных районах метель.

Температура воздуха в ночные часы составит 1-3 градуса мороза, днем – от 1 градуса мороза, до 1 градуса тепла. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по республике также ожидается облачная погода. Временами пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах днем метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами порывистый сильный 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов мороза, днем – до 2 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU