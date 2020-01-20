В Чувашии в пожаре погиб 56-летний мужчина
В минувшее воскресенье в деревне Кюльхири загорелся жилой дом
Фото: пресс-служба МЧС Чувашии
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Вечером в воскресенье, 19 ноября, в деревне Кюльхири, что в Красноармейском районе Чувашии, на улице Лукина загорелся частный жилой дом. На место оперативно выехали пожарные.
После ликвидации горения в доме было обнаружено тело его 56-летнего хозяина.
- Пожар уничтожил кирпично-щитовой жилой дом (7х13 м), ущерб составил более 500 тысяч рублей, - сообщает МЧС Чувашии.
Причины пожара предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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