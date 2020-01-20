Новый начальником здравоохранения Набережных Челнов стал Александр Николаев

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:10:27+03:00

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Новым начальником здравоохранения Набережных Челнов стал 33-летних Александр Николаев. Он в понедельник, 20 января, был представлен руководству городских больниц и поликлиник. Ранее Николаев и сам возглавлял медучреждение – детскую поликлинику №3.

- Исторически здравоохранение было всегда сильным в Набережных Челнах. Нас направляли в Челны, чтобы посмотреть, как были открыты первые офисы врачей общей практики. Челны всегда отличались неким новаторством. Я надеюсь, что с Вашим приходом работа будет продолжена и те вопросы, которые сегодня есть, будут централизовано разрешаться вместе с министерством здравоохранения, - отметил заместитель главы Минздрава Татарстана Ильдар Фатихов.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Известно, что Николаев родился в Набережных Челнах, но отправился получать высшее образование в Казань. В столице региона он закончил Казанский государственный университет по специальности «Педиатрия».

В татарстанский автоград Николаев вернулся в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU