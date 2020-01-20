В Татарстане произошел пожар в колледже
Пожар в одном из кабинетов агропромышленного колледжа в Нижнекамске, расположенного по адресу улица Юности, дом 23, начался 20 января в 12.05. Сработала автономная система оповещения о возгорании, и на место выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона .
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло возгорание макулатуры в кладовой на третьем этаже колледжа. Еще до приезда сотрудников МЧС сотрудники колледжа ликвидировали возгорание при помощи огнетушителей.
- Администрация колледжа провела эвакуацию 270 учащихся и 30 человек персонала, - сообщили в МЧС Татарстана . - Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»