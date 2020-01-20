Расиф Хафизов покинул должность начальника отдела по работе с молодежью управления образования Набережных Челнов

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:21:59+03:00

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В понедельник, 20 января, начальник отдела по работе с молодежью управления образования Набережных Челнов Расиф Хафизов сообщил, что уходит со своей должности. Об этом он заявил на своей официальной соцстранице.

- Сегодня я хотел бы заявить, что завершаю свою карьеру в исполнительном комитете. За 2,5 года в должности начальника отдела по работе с молодежью мы вместе с вами сделали многое. Принято подводить определённую чёрту, итоги. Я хочу поблагодарить своих коллег за совместную работу, директоров учреждений молодежной политики, специалистов по работе с молодежью за то, что поддерживали друг друга и создавали крутые проекты, - написал Хафизов.

После он особенно отметил молодежные центры «Нур», «Заман», «Орион» и «Шатлык» и центр психологической помощи «Диалог».

Сейчас обязанности руководителя перешли главному специалист отдела Веронике Засеевой.

ИСТОЧНИК KP.RU