2020-01-20T13:46:18+03:00
Общество

Гендиректором Центра информационных технологий Татарстана стал Денис Улесов

Ранее он был исполнительным директором учреждения
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В понедельник, 20 декабря, коллективу Центра информационных технологий Татарстана представили нового руководителя. Им стал бывший исполнительный директор предприятия Денис Улесов.

Известно, что в разные годы Улесов работал в различных компаниях-операторах связи. В 2018 году за заслуги в финансово-экономической деятельности и вклад в развитие и совершенствование средств связи ему было присвоено звание «Заслуженный экономист Татарстана».

- В должности гендиректора Денис Улесов будет работать над преобразованием Центра информационных технологий в полноценную ИТ –компанию с организацией полного цикла разработки программных обеспечений, организацией единого центра обеспечения информационной безопасности для государственных и муниципальных органов. Кроме того, в 2020 году команда Центра информационных технологий РТ займется модернизацией Центра обработки данных для обеспечения безаварийной работы всех государственных информационных систем Татарстана, - отмечает пресс-служба Минцифра региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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