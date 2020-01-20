Гендиректором Центра информационных технологий Татарстана стал Денис Улесов
В понедельник, 20 декабря, коллективу Центра информационных технологий Татарстана представили нового руководителя. Им стал бывший исполнительный директор предприятия Денис Улесов.
Известно, что в разные годы Улесов работал в различных компаниях-операторах связи. В 2018 году за заслуги в финансово-экономической деятельности и вклад в развитие и совершенствование средств связи ему было присвоено звание «Заслуженный экономист Татарстана».
- В должности гендиректора Денис Улесов будет работать над преобразованием Центра информационных технологий в полноценную ИТ –компанию с организацией полного цикла разработки программных обеспечений, организацией единого центра обеспечения информационной безопасности для государственных и муниципальных органов. Кроме того, в 2020 году команда Центра информационных технологий РТ займется модернизацией Центра обработки данных для обеспечения безаварийной работы всех государственных информационных систем Татарстана, - отмечает пресс-служба Минцифра региона.
ИСТОЧНИК KP.RU