2020-01-20T18:03:57+03:00
Происшествия

В Татарстане разыскивают пенсионера с татуировкой "якорь"

Терентьев Иван Иванович без вести пропал в октябре 2018 года
Лика ИСАЕВА
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Мужчину разыскивают с октября 2018 годаМужчину разыскивают с октября 2018 года
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Следствие Татарстана продолжает разыскивать безвести пропавшего в октябре 2018 года Терентьева Ивана Ивановича. Мужчина - уроженец станции Гончарка Краснодарского края, был зарегистрирован по адресу Набережные Челны, улица Шадрина, дом 2, квартира 12, фактически проживал в Альметьевском районе, в селе Ерсубайкино, на улице Заречной в доме 34.

В последний раз его видели в конце октября 2018 года, когда он выехал в Набережные Челны, но по месту регистрации не появился и с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-70 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой.

Особые приметы: большая часть зубов отсутствует; имеются татуировки в виде якоря на левом плече, год рождения на пальцах «1949», на тыльной стороне левой кисти в виде «моряка»; на груди спереди шрам длиной 2 см.

Был одет: черная куртка до пояса, черные классические брюки, черные зимние ботинки на шнурках, кепка черного цвета кожаная, часы наручные механические.

ИСТОЧНИК KP.RU

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