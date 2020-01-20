2020-01-20T12:22:05+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году

Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее. Рост был обеспечен за счет оптимизации продуктовой линейки и предоставления клиентам эксклюзивных условий благодаря развитию отношений с производителями, импортёрами и поставщиками. Положительной динамике также способствовали позитивный рыночный тренд и программа субсидирования Министерства промышленности и торговли.

Топ-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился: Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Казань, Владивосток и Кемерово. Здесь количество переданного транспорта увеличилось более чем в полтора раза. Также активный рост продаж произошел в Пятигорске (39% к предыдущему году), Ижевске (37,2%), Калуге (33,3%), Вологде (29,9%), Перми (27,8%) и Уфе (24,7%).

Наибольшую долю продаж легковых автомобилей по итогам 2019 года в портфеле ВТБ Лизинг составили кроссоверы и внедорожники – 51,19%. На втором месте традиционно находятся седаны – 31,39%. Универсалы занимают третье место с 9,63% от продаж всех легковых ТС. Четвертое место делят схожие типы кузова – хэтчбэк и лифтбэк – 6,6% в совокупности. Купе, минивэны, пикапы и прочие типы кузова, не вошедшие в основной перечень, не так популярны в корпоративных продажах.

Среди бюджетных автомобилей в портфеле ВТБ Лизинг наибольшие объемы продаж пришлись на LADA и KIA – более 40% в совокупности, Toyota (10,4%), Volkswagen (9%), Renault (8,9%). В категории «премиум» наибольшим спросом пользовались марки BMW – более 30%, Mercedes-Benz – 16,8%, Land Rover – 14,7%.

Наиболее крупные корпоративные сделки в сегменте легковых автомобилей были заключены по автомобилям Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

- Мы ожидаем, что в 2020 году рынок автолизинга продолжит расти, рост составит порядка 15-17%. На протяжении последних лет он ежегодно стабильно демонстрирует положительную динамику. Считаем, что потенциал еще далеко не исчерпан. ВТБ Лизинг сегодня активно развивает данное направление. Создание оптимальных продуктов для наших клиентов является стратегическим приоритетом компании, - отметил руководитель управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
В 2020 году в Татарстане на ремонт дорог по нацпроекту потратят более 4,5 миллиарда рублей
В Татарстане школа едва не сгорела из-за портативного аккумулятора
SMS о поисках пропавших получают более 55 000 человек
В 2019 году в Казани на пожарах погибли 34 человека
21 января в Казани без света оставят десятки домов и три детсада
В Казани сгорел торговый павильон: площадь пожара составила 300 квадратных метров
В Чувашии в ДТП с тремя авто пострадали два человека
В 2019 году бюджет Набережных Челнов пополнился на 809,2 миллиона рублей
В Казани на Крещение 2020 автомобиль «искупали» в Голубом озере
В Казани из-за аварии на канализации ограничили движение по проспекту Ямашева
В Татарстане рыбака сняли со льда с помощью спасательного круга
В Татарстане прогнозируют туман, гололед и до 3 градусов тепла
Жительница Татарстана подарила мошенникам 120 тысяч рублей
Форвард сборной России может перейти в "Рубин"
Житель Ульяновской области пытался дать взятку полицейскому
В Набережных Челнах выбрали название для строящегося бассейна
"Асфальт рано начал таять": В Казани посреди дороги образовалась огромная дыра
В Казани выяснили, кто лучше всех метает ножи
В Ульяновской области перевернулся грузовик, пострадали три человека
Татарстанец до смерти избил жену
"Зенит" уступил в первом домашнем матче Лиги Чемпионов
Из-за теплой погоды в Чебоксарах в Крещение освятят бассейны