Президент Татарстана поедет в Швейцарию, чтобы обсудить вопросы будущего городов и городских служб

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:05:03+03:00

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С 21 по 24 января в швейцарском городе Давос пройдет пятидесятый всемирный экономический форум. В нем примут участие более 3 тысяч человек. Среди них будет и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики посетит ряд тематических секций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы потребления, будущее цифровой экономики, вызовы энергетической сферы, формирование будущего городов и городских служб.

Кроме этого Минниханов проведет переговоры с руководством нескольких иностранных компаний и обсудит вопросы сотрудничества с президентом Национального университета Сингапура господином Тан Энг Чи.

ИСТОЧНИК KP.RU