В Татарстане ранее судимый мужчина изнасиловал 92-летнюю пенсионерку

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:50:33+03:00

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В Татарстане суд вынес приговор 58-летнему жителю Дрожжановского района Владиславу Пустынину. Мужчину судили по статьям "Незаконное проникновение в жилище", "Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей".

Во время суда и следствия было установлено, что в дом 92-летней пенсионерки в селе Чувашская Бедна Дрожжановского района злоумышленник проник пьяным незваным гостем. Он потребовал от хозяйки вступить с ним в интимную близость, а после отказа несколько раз ударил ее, в том числе по лицу, после чего изнасиловал.

- Пустынин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование, вину полностью признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU