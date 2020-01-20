В Татарстане школа едва не сгорела из-за портативного аккумулятора
Сегодня, 20 января, в 9.40 из Лаишевского района Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Столбищи загорелась школа. В дыму оказался первый этаж учреждения.
Администрация школы еще до приезда пожарных быстро вывела на улицу 740 детей и 40 человек персонала.
- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора.
Фото: МЧС Татарстана
Рюкзак в школе потушили еще до приезда пожарных. Он загорелся, когда его оставили в гардеробе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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