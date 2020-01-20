2020-01-20T12:00:20+03:00
Происшествия

В Татарстане школа едва не сгорела из-за портативного аккумулятора

Гаджет для зарядки мобильников лежал в рюкзаке ребенка [фото]
Лика ИСАЕВА
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Воспламенился портативный аккумуляторВоспламенился портативный аккумуляторФото: МЧС Татарстана
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Сегодня, 20 января, в 9.40 из Лаишевского района Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Столбищи загорелась школа. В дыму оказался первый этаж учреждения.

Администрация школы еще до приезда пожарных быстро вывела на улицу 740 детей и 40 человек персонала.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Рюкзак в школе потушили еще до приезда пожарных. Он загорелся, когда его оставили в гардеробе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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