В Татарстане школа едва не сгорела из-за портативного аккумулятора

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:00:20+03:00

Гаджет для зарядки мобильников лежал в рюкзаке ребенка [фото]

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Сегодня, 20 января, в 9.40 из Лаишевского района Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Столбищи загорелась школа. В дыму оказался первый этаж учреждения.

Администрация школы еще до приезда пожарных быстро вывела на улицу 740 детей и 40 человек персонала.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора.

Фото: МЧС Татарстана

Рюкзак в школе потушили еще до приезда пожарных. Он загорелся, когда его оставили в гардеробе.

ИСТОЧНИК KP.RU