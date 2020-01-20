В 2019 году в Казани на пожарах погибли 34 человека

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:02:43+03:00

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Как подсчитали в мэрии Казани, в прошлом – 2019, году в городе было зарегистрировано 788 пожаров, из которых сотрудники МЧС спасли 132 человека. Тем не менее из-за огненной стихии погибли 34 горожанина. Кроме того, пострадали 112 человек.

Отмечается, что пожары в Казани возникали в основном по причинам неосторожного обращения с огнем, детской шалости и использования неисправной бытовой техники. При этом большинство погибших и виновников возгораний в момент происшествия были пьяны.

46% пожаров в Казани произошли в частных и многоквартирных домах. Пик же активности пришелся на период с марта по июнь - 588 возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU