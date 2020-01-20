В Марий Эл спасли четырех рыбаков, отрезанных на острове водой

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:51:09+03:00

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В службу "112" позвонили попавшие в беду четыре жителя Москвы. Мужчина в возрасте от 31 года до 36 лет приехали на Волгу порыбачить. Они расположились в Горномарийском районе в районе островов напротив села Малиновка, но обратно выбраться не могут - на лед выступила вода, были промоины и выбираться на берег стало опасно.

- На место происшествия незамедлительно выдвинулась оперативная группа спасателей Козьмодемьянской аварийно-спасательной группы, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы. - Прибыв на место, оценив обстановку, эвакуировали рыбаков на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU