В Чебоксарах водитель "Газели" сбил и переехал пенсионерку
В Чебоксарах наезд на 78-летнюю горожанку произошел в пятницу, 17 января, на придомовой территории на улице 50 лет Октября. Пенсионерка шла по дороге, когда ее сбила грузовая "Газель". Автомобиль, двигаясь задним ходом, не остановился и переехал женщину. Лишь после водитель увидел, что произошло и выскочил из машины.
В Чебоксарах водитель "Газели" сбил и переехал пенсионерку. Автор: НА СВЯЗИ.
Водитель сначала сам осмотрел пострадавшую, потом вызвал "скорую помощь". Пенсионерка сумела только двигать руками - ее ноги были раздавлены многотонной машиной.
Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через несколько часов - травмы оказались смертельными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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