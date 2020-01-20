20 Янв. 2020 2020-01-20T13:25:02+03:00

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В Чебоксарах наезд на 78-летнюю горожанку произошел в пятницу, 17 января, на придомовой территории на улице 50 лет Октября. Пенсионерка шла по дороге, когда ее сбила грузовая "Газель". Автомобиль, двигаясь задним ходом, не остановился и переехал женщину. Лишь после водитель увидел, что произошло и выскочил из машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/755664" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах водитель "Газели" сбил и переехал пенсионерку. Автор: НА СВЯЗИ.

Водитель сначала сам осмотрел пострадавшую, потом вызвал "скорую помощь". Пенсионерка сумела только двигать руками - ее ноги были раздавлены многотонной машиной.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через несколько часов - травмы оказались смертельными.

ИСТОЧНИК KP.RU