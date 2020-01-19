В Татарстане прогнозируют туман, гололед и до 3 градусов тепла

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале следующей недели в Татарстане сохранится аномально теплая для января погода. Так, по информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 19 января на территории РТ будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. В отдельных районах гололед, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

Минимальные температуры воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 3 градусов выше нуля. Местами на дорогах сильная гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU