Форвард сборной России может перейти в "Рубин"

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:34:06+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, руководство клуба рассчитывает подписать контракт с форвардом чешского клуба "Млада Болеслав"и сборной России Николаем Комличенко. Эту информацию подтвердил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

- Мы много куда отправляем запросы. Просто в одних случаях это не становится достоянием общественности, в других, к сожалению, становится. Да, Комличенко интересуемся, это факт, - цитирует Яровинского "Спорт-Экспресс".

Также, по словам Яровинского, "Рубин" действительно рассматривает вариант подписания соглашения с ивуарийцев Вильфредом Бони. А вот интерес клуба к полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову он не подтвердил, впрочем, и не опроверг.

ИСТОЧНИК KP.RU