В Набережных Челнах выбрали название для строящегося бассейна
Его назовут "Юбилейный"
Бассейн откроется в мае.
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Определено название строящегося бассейна в 29 комплексе новой части Набережных Челнов. По итогам голосования в упорной борьбе победителем стало – название «Юбилейный».
Открытие бассейна запланировано на май этого года. 2020 год ознаменован празднованием множества юбилейных дат: празднование 100 летия образования ТАССР, празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 90-летие присвоения Набережным Челнам статуса города.
ИСТОЧНИК KP.RU