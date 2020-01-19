2020-01-19T14:14:21+03:00
Общество

В Набережных Челнах выбрали название для строящегося бассейна

Его назовут "Юбилейный"
Владимир КРУПСКИЙ
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Бассейн откроется в мае.Бассейн откроется в мае.
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Определено название строящегося бассейна в 29 комплексе новой части Набережных Челнов. По итогам голосования в упорной борьбе победителем стало – название «Юбилейный».

Открытие бассейна запланировано на май этого года. 2020 год ознаменован празднованием множества юбилейных дат: празднование 100 летия образования ТАССР, празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 90-летие присвоения Набережным Челнам статуса города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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