Житель Ульяновской области пытался дать взятку полицейскому

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:11:40+03:00

Теперь мужчине предстоит ответить еще и за дачу взятки. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Накануне в кабинет участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Карсунский» пришел 32 – летний ранее судимый житель Сурского района Ульяновской области. Мужчина хотел договориться с полицейским, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Он предложил полицейскому 1000 рублей. Впрочем, участковый от взятки отказался.

В настоящее время по данному факту группой дознания МО МВД России «Карсунский» возбуждено уголовное дело за дачу взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU