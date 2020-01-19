Житель Ульяновской области пытался дать взятку полицейскому
Впрочем, попытка получилась неудачной
Теперь мужчине предстоит ответить еще и за дачу взятки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Накануне в кабинет участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Карсунский» пришел 32 – летний ранее судимый житель Сурского района Ульяновской области. Мужчина хотел договориться с полицейским, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Он предложил полицейскому 1000 рублей. Впрочем, участковый от взятки отказался.
В настоящее время по данному факту группой дознания МО МВД России «Карсунский» возбуждено уголовное дело за дачу взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU