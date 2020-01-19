"Зенит" уступил в первом домашнем матче Лиги Чемпионов

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:35:34+03:00

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Волейболисты казанского "Зенита" провели свой первый матч в 2020 году. В рамках Лиги Чемпионов волейболисты из Татарстана принимали польский "Ястшембски". "Зенит" к этому матчу подходил на непривычном для себя третьем месте в группе. Поляки же единолично возглавляли турнирную таблицу.

Стартовый сет остался за казанцами. При относительно равной борьбе подопечным Ветрова лучше удалась концовка - 25:18. Во второй партии гости взяли более чем убедительный реванш, позволив "Зениту" набрать лишь 16 очков.

В дальнейшем команды взяли еще по одному сету и все решалось в пятой партии. При счете 14:9 в пользу "Зенита" казалось, что казанцы своего не упустят, но хозяева площадки умудрились растерять преимущество и подарили победу гостям. 16:14 в партии и 3:2 в матче в пользу "Ястшембски".

ИСТОЧНИК KP.RU