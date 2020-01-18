2020-01-18T16:07:01+03:00
Авто

19 января из-за празднования Крещения в Йошкар-Оле ограничат движение транспорта

В городе также будет ограничена остановка и стоянка машин
Алина ГАБДУЛИНА
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Кроме того, из-за ремонта сети водопровода перекрыта будет улица Подольских курсантов.Кроме того, из-за ремонта сети водопровода перекрыта будет улица Подольских курсантов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В воскресенье, 19 января, в связи с проведением крещенских мероприятий в Йошкар-Оле будет частично ограничено движение всех видом транспорта. С 17.00 до 22.00 автомобили не будут пускать на улицу Волкова (участок от улицы Гоголя до Ленинского проспекта), на Ленинский проспект (участок от улицы Комсомольской до улицы Волкова), на улицу Комсомольскую (участок от Ленинского проспекта до въезда на стоянку Марийского национального театра).

В городе также будет ограничена остановка и стоянка машин. С 8.00 до 22.00 это коснутся улицы Волкова (от Ленинского проспекта до улицы Гоголя) и площади имени Ленина.

Администрация Йошкар-Олы замечает, что из-за ремонта сети водопровода с 8.00 до 20.00 перекрыта будет улица Подольских курсантов от улицы Машиностроителей до заезда во двор дома №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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