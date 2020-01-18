19 января из-за празднования Крещения в Йошкар-Оле ограничат движение транспорта

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:07:01+03:00

В городе также будет ограничена остановка и стоянка машин

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 19 января, в связи с проведением крещенских мероприятий в Йошкар-Оле будет частично ограничено движение всех видом транспорта. С 17.00 до 22.00 автомобили не будут пускать на улицу Волкова (участок от улицы Гоголя до Ленинского проспекта), на Ленинский проспект (участок от улицы Комсомольской до улицы Волкова), на улицу Комсомольскую (участок от Ленинского проспекта до въезда на стоянку Марийского национального театра).

В городе также будет ограничена остановка и стоянка машин. С 8.00 до 22.00 это коснутся улицы Волкова (от Ленинского проспекта до улицы Гоголя) и площади имени Ленина.

Администрация Йошкар-Олы замечает, что из-за ремонта сети водопровода с 8.00 до 20.00 перекрыта будет улица Подольских курсантов от улицы Машиностроителей до заезда во двор дома №2.

ИСТОЧНИК KP.RU