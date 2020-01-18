В 2019 году на сельхозярмарки в Татарстане было завезено продукции на сумму 1,3 миллиарда рублей

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:33:56+03:00

В 2019 году в Татарстане состоялся 21 ярмарочный день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

70% из этого было продано в Казани

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В 2019 году в Татарстане состоялся 21 ярмарочный день. Сельскохозяйственные ярмарки были организованы на 15 площадка в Казани, на 2 площадках в Набережных Челнах, техполоисе “Новая Тура” и поселке Осиново, что в Зеленодольском районе. Мероприятия проходили в период с 30 марта по 27 апреля и с 14 сентября по 28 декабря.

На торговый площадки было завезено продукции на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Среди этого 2,1 тысячи тонн мяса всех видов, 500 тонн разливного молока, 1000 тонн сахарного песка, 850 тонн муки, 300 тонн крупы, 10 миллионов штук куриных яиц, 8 тысяч тонн картофеля, 5,5 тысяч тонн различных овощей, 5 тысяч тонн зерна. 70% из этого было реализовано в Казани. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил первый замминистра сельского хозяйства региона Наиль Залаков.

- В Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Лениногорске, Заинске, Елабуге, Бугульме, Бавлах, Уруссу ярмарки проводятся самостоятельно. В этих районах было завезено продукции на 270 миллионов рублей, - отмечает пресс-служба президента Татарстана.

Уровень цен на ярмарках в республике сложился ниже среднерозничных. Килограмм гречневой крупы, например, стоил всего 30 рублей.

- Говядина реализовывалась по цене от 280 до 320 рублей за килограмм, свинина от 220 до 250 рублей за килограмм, картофель – по 10 рублей из килограмм, молоко разливное – 30 рублей за литр, - заметил Залаков.

ИСТОЧНИК KP.RU