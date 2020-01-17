2020-01-17T17:51:01+03:00
Общество

Казанские хирурги провели уникальную операцию

Они выполнили ретроперитонеоскопическое удаление правого надпочечника
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Александр Глуз.Фото: Александр Глуз.
Изменить размер текста:

Специалисты хирургического отделения №2 Республиканской клинической больницы впервые в Татарстане выполнили ретроперитонеоскопическое удаление правого надпочечника – эндоскопическое удаление надпочечника доступом через забрюшинное пространство.

Операцию отличает малая травматичность, хороший косметический эффект и отсутствие возможных троакарных грыж в сравнении с лапароскопическим доступом, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24