Казанские хирурги провели уникальную операцию
Они выполнили ретроперитонеоскопическое удаление правого надпочечника
Фото: Александр Глуз.
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Специалисты хирургического отделения №2 Республиканской клинической больницы впервые в Татарстане выполнили ретроперитонеоскопическое удаление правого надпочечника – эндоскопическое удаление надпочечника доступом через забрюшинное пространство.
Операцию отличает малая травматичность, хороший косметический эффект и отсутствие возможных троакарных грыж в сравнении с лапароскопическим доступом, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU