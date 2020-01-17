В Казани мужчина попытался самостоятельно отремонтировать лифт и упал с 8-го этажа
Доследственная проверка по факту обнаружения в шахте лифта в многоэтажке по улице Ильича в поселке Юдино столицы Татарстана тела 31-летнего мужчины проводится специалистами СУ СКР Татарстана. На данный момент известно, что погибший 16 января пришел в гости к знакомым, но когда он поднимался на 9-й этаж, лифт сломался.
- Сначала мужчина позвонил диспетчеру и сообщил о поломке, но когда ему порекомендовали ждать мастера, он сообщил, что разбирается в конструкции лифта и выберется самостоятельно, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В результате он открыл двери и выпрыгнул на 8 этаж. Но равновесия он не удержал, и упал в шахту лифта. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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